Campanello senza fili ad appena 15€, è PAZZIA ma devi approfittarne

Un campanello senza fili che rende la tua vita molto più semplice. Lo puoi utilizzare a casa così come in negozio o ovunque tu voglia e in 0.2 secondi risolvi il problema del citofono rotto o dell’assenza di un altro campanello.

Disponibile su Amazon grazie agli sconti legati ai Prime Day 2023, lo porti a casa ad appena 15,29€. Non perdere un secondo e collegati immediatamente per acquistarlo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Campanello senza fili: non perdere un secondo e acquistalo al volo

Semplicissimo quanto comodo, lo installi in due secondi senza dover chiamare il tecnico così lo hai subito a portata di mano. Composto da due pezzi, questo campanello senza fili ha una portata di 300 metri che sfida anche le distanze più grandi. Non ti preoccupare, funziona sempre e comunque.

La parte del campanello vera e propria va all’esterno e la puoi montare ovunque tu voglia. Naturalmente è impermeabile per non doversi preoccupare di pioggia o altre intemperie. In più ha un LED blu comodissimo che lo fa individuare anche nelle ore più buie.

L’altra parte, invece, è il ricevitore che installi in casa. Come? Inserendolo in una presa della corrente. Basta. Il gioco è fatto.

Con 5 livelli di volume e 36 suonerie puoi personalizzare l’esperienza.

Allora, stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo campanello senza fili a soli 15,29€ con gli sconti del Prime Day 2023.

