Campanello senza fili: prezzo REGALO, con 15€ hai il citofono nuovo

Citofono rotto o mal funzionante? Non ci sono problemi e sopratutto non hai bisogno di chiamare qualche specialista visto che ti bastano soltanto 15€ per rimediare al dramma. Con questo campanello senza fili hai tutto a portata di mano e nel giro di qualche mossa hai un nuovo citofono a portata di mano.

L’ho scovato su Amazon e visto che è scontato non ho potuto resistere. Se vuoi scoprire tutti i suoi dettagli non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente sulla pagina.

Come sempre, ti ricordo che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Campanello senza fili: un gioco da ragazzi montarlo e utilizzarlo

Questo campanello senza fili è composto da due pezzi: un ricevitore e il campanello vero e proprio. Mentre il primo è destinato a stare in casa, il secondo lo puoi montare praticamente ovunque tu voglia. Con una portata di 300 metri di distanza non hai limiti di spazio o di luoghi. In più è stato progettato appositamente per resistere alle intemperie quindi non ti preoccupare.

Il ricevitore, dal canto suo, basta collegarlo a una presa elettrica e diventa immediatamente operativo. In più ha diverse impostazioni al suo interno grazie alle quali puoi personalizzare sia la suoneria che il volume.

Per risultare ancora più comodo, ti faccio sapere che è presente un LED blue che ti permette di identificarlo con una sola occhiata anche nel pieno buio.

Non aspettare un secondo in più ma porta immediatamente a casa il tuo campanello senza fili a soli 15€. Lo trovi in questo momento su Amazon con un ribasso del 15%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.