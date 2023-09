Cappuccino denso e CREMOSO come al BAR con Cafelizzia 790 Steel Pro

Cecotec Cafelizzia 790 Steel Pro è una macchina per caffè espresso e cappuccino progettata per gli amanti di queste bevande che desiderano prepararle di alta qualità direttamente a casa loro. La macchina è dotata di un sistema Thermoblock da 1350 W e una pressione di 20 bar, il che significa che è in grado di erogare caffè espresso con una crema densa e un aroma intenso. Un gioiellino che oggi puoi accaparrarti su Amazon con 89€. Col 23% di sconto disponibile sul sito, infatti, risparmi circa 20€ e hai anche le spedizioni gratuite via Prime.

Cafelizzia 790 Steel Pro, l’espresso del bar a casa tua

La Cafelizzia 790 Steel Pro è dotata di un manometro che ti permette di monitorare la pressione durante l’estrazione del caffè, consentendoti di ottenere risultati perfetti. La macchina offre una modalità automatica per preparare 1 o 2 caffè contemporaneamente con una semplice pressione di un pulsante. È dotata di un vaporizzatore regolabile che ti permette di schiumare il latte per preparare cappuccini e altre bevande a base di latte.

Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 1,2 litri, il che ti consente di preparare diverse tazze di caffè prima di doverlo riempire nuovamente. La Cafelizzia 790 Steel Pro ha un design moderno con finiture in acciaio inossidabile, che la rende adatta a qualsiasi cucina. Le parti rimovibili della macchina, come il serbatoio dell’acqua e il vassoio raccogligocce, sono facili da rimuovere e pulire.

Viene fornito con accessori utili, tra cui un portafiltro con doppia uscita, un filtro per caffè in polvere e un filtro per caffè in capsule ESE, offrendo flessibilità nelle opzioni di preparazione. Grazie al sistema Thermoblock, la macchina si riscalda rapidamente, consentendoti di preparare il tuo caffè in pochi minuti.

La macchina da caffè Cafelizzia 790 Steel Pro di Cecotec, insomma, è un’opzione interessante per gli amanti del caffè che desiderano preparare espresso e cappuccino di alta qualità a casa loro, che oggi puoi accaparrarti su Amazon con 89€. Col 23% di sconto disponibile sul sito, infatti, risparmi circa 20€ e hai anche le spedizioni gratuite via Prime.

