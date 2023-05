Caraffa BRITA + 12 filtri: addio acqua per un ANNO intero

La Caraffa Filtrante Marella di Brita è la soluzione ideale per chi desidera godere di una bevanda fresca e pura, priva di impurità e senza dover spendere grandi cifre in bottiglie di plastica.

Acquistala ora su Amazon grazie allo sconto del 22% che ti permette di averla a 59,99€ insieme a 12 filtri MAXTRA+.

Ricorda che con Amazon Prime la riceverai a casa con una spedizione gratuita e veloce su tutto il territorio italiano.

Acqua sempre pura con la caraffa filtrante di Brita

L’acqua è una risorsa essenziale per la nostra salute e il nostro benessere. Quando però finiamo quella confezionata non ci resta che passare a quella del rubinetto che non sempre è pura. Ma la Caraffa Filtrante Marella di Brita arriva in tuo soccorso per garantirti acqua pura e pulita. È la scelta perfetta per chi vuole vivere bene, rispettando se stesso e l’ambiente riducendo drasticamente la plastica dalla propria casa.

Questa caraffa è in grado di filtrare l’acqua del tuo lavello rendendola sicura e senza impurità. Occupa pochissimo posto e potrai usarla per riempire le tue bottiglie di vetro per averne sempre una scorta. Inoltre è veramente facile cambiarne il filtro, è dotata di uno schermo LCD che indica quando è necessario sostituirlo.

Potrai usare l’acqua filtrata anche per riempire apparecchi come ferri da stiro e vaporetti, eliminando così i problemi scaturiti dal calcare e da altri minerali nocivi. Con l’acquisto ti verranno inoltre forniti ben 12 filtri della linea MAXTRA+ che risultano essere i migliori sul mercato.

Con l'acquisto ti verranno inoltre forniti ben 12 filtri della linea MAXTRA+ che risultano essere i migliori sul mercato.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.