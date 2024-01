Caricabatterie PD USB-C: prodotto PERFETTO in SCONTO!

Chi lavora sa bene quanto sia importante caricare tutti i propri device, anche in movimento. Per farlo, in moltissimi, si affidano a molti caricatori differenti. Se nel tuo zaino o nella tua borsa del lavoro lo spazio manca, ecco il dispositivo che fa al caso tuo. Ricarica iPhone, smartphone Android, notebook e MacBook in modo semplice e veloce! Ecco il caricabatterie PD USB-C e USB-A che cercavi! Il prezzo? Solo 23,09€ su Amazon grazie allo sconto esclusivo del 30%. Cosa aspetti? Corri ad acquistarlo!

Ecco il prodotto perfetto per chi è sempre in movimento

Avere sempre al seguito il caricatore giusto per ciascun device, non è sempre cosa semplice. Spessissimo siamo costretti a caricare più di un dispositivo in contemporanea con svariati caricatori. Ecco il prodotto NOVOO con tecnologia GaN in grado di ricaricare rapidamente il vostro smartphone e di non lasciarvi mai a secco di corrente.

Il dispositivo è molto compatto e mette a disposizione ben 2 porte USB. Una USB-C con output massimo a 67 W in PD e una USB-A che eroga al massimo 65 W. Se utilizzate in contemporanea, la prima eroga al massimo 45 W e la seconda 18 W. In questo modo, potrete per esempio ricaricare un notebook e uno smartphone o un tablet.

Si tratta del compagno di viaggio ideale per molti che, in confezione, arriva inoltre con un pratico cavetto USB-C da 1m. Si tratta di un cavetto standard con velocità massima di trasferimento dati di 480Mbps.

Conviene quindi acquistare questo pratico accessorio? Se sei in cerca di un caricabatterie PD USB-C che sia in grado di darti una marcia in più, la risposta è sì! Il motivo? Non solo le sue doti, ma anche il prezzo! Grazie alla promo Amazon che lo sconta del 30%, oggi costa solo 23,09€! Approfittane subito e non te ne pentirai!

