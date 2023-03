Caricabatterie Ugreen 2 porte USB-C: RICARICHE super veloci a prezzo AFFARE

Incredibile. Non c’è altro modo di definire la shoccante offerta fatta in questo momento su Amazon: un utilissimo caricabatterie a ricarica rapida super veloce con due porte USB, una A e una C, perfetto per iPhone, Pixel, Samsung e perfino Nintendo Switch, a prezzo regalo: puoi infatti prenderlo adesso a soli 34€ con spedizioni veloci e gratuite. Ma sbrigati perché è già scontato del 15% e rischi di non trovarlo più.

Caricabatterie Ugreen, da AVERE

Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per resistere a sollecitazioni e surriscaldamento, è realizzato in materiale ignifugo ABS con un sistema di sicurezza integrato che protegge i tuoi device da sovraccarico e cortocircuito. E’ super compatto, adatto per la ricarica a casa, ma è talmente piccolo e maneggevole che puoi portarlo sempre con te e sfruttarlo al lavoro, in viaggio e in vacanza.

Ha due ingessi USB-C, quindi è perfetto per ricaricare due dispositivi in contemporanea, con una potenza di uscita massima di 30 W per porta, e un sistema che può ottimizzare automaticamente l’energia da distribuire. Singolarmente una porta può fornire 60 W di energia per caricare un laptop, Macbook, iPad e altro. Ma non è tutto: il caricabatterie può caricare il dispositivo compatibile fino al 70% più velocemente rispetto alla ricarica standard da 5 W.

In definitiva, questo utilissimo caricatore a due porte USB è super veloce e si adatta a tantissimi dispositivi conosciuti come iPhone, Pixel, Samsung e perfino Nintendo Switch. Compralo ora scontatissimo a soli 34€ con spedizioni veloci e gratuite. Ma sbrigati perché rischi di non trovarlo più.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.