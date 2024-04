Musica ovunque con Cuffie JBL Wave a 30 EURO IN MENO: 20 ore di autonomia

Le cuffie bluetooth rappresentano il dispositivo più consigliato per quando si è fuori casa e si ha voglia di ascoltare la propria musica preferita o rispondere comodamente alle chiamate in arrivo. In questo caso Amazon ha proprio l’offerta che fa per te, proponendoti le cuffie JBL Wave Beam al sensazionale prezzo di soli 48 euro, con ben 30 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso JBL.

Cuffie JBL: la miglior qualità sonora

La qualità del suono è sicuramente una delle prerogative principali alla base di queste cuffie, con dei bassi potenti garantiti dalla presenza dei driver da 8 millimetri, coadiuvati dalla tecnologia Deep Mass Sound di JBL, per fornirti la miglior esperienza possibile per qualsiasi contenuto multimediale che intendi trasmettere.

Grazie a queste cuffie avrai musica non stop per ore e ore, grazie alla batteria al litio che ti garantisce fino a 8 ore di riproduzione musicale continua. Non finisce qui, perché grazie poi alla custodia di ricarica puoi allungare ulteriormente l’autonomia a ben 20 ore, permettendoti così di non ricaricarle per giornate intere, senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Queste cuffie JBL sono comodissime anche per le eventuali chiamate in arrivo: potrai rispondere tranquillamente anche quando hai le mani impegnate, restituendo una voce chiara e nitida. In questo caso potrai utilizzare la tecnologia VoiceAware, che consente di controllare selettivamente la quantità di voce che ascolti.

Molto apprezzata la resistenza all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP54, che ti consente di portarle anche al mare o in piscina senza la paura di eventuali gocce d’acqua che potrebbero cadere sulla loro superficie.

Ti bastano appena poco più di 40 euro per portarti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth sul mercato, che ti consentirà di ascoltare la tua musica preferita, rispondere alle chiamate e tanto altro: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare queste cuffie JBL Wave Beam in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

