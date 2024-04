Caricatore da Auto Wireless: il COUPON di oggi è davvero FAVOLOSO

Se hai bisogno di uno strumento che non solo ti aiuti a mantenere il telefono ben in vista mentre sei alla guida ma che allo stesso tempo lo metta anche in carica, il prodotto di oggi fa assolutamente al caso tuo. Stiamo parlando del caricatore da Auto Wireless di UGREEN, disponibile ancora per poco tempo su Amazon con un ottimo sconto del 30%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 20,99€.

Caricatore da Auto Wireless: oggi il coupon è fenomenale

Questo caricabatterie magnetico supporta la tecnologia MagSafe e riesce a funzionare su tutti gli iPhone di ultima generazione. Supporta inoltre una potenza di 7,5W, capace di poter ricaricare i dispositivi anche velocemente. La forza magnetica è davvero imponente, con ben 18 potenti magneti che riescono a fornire fino a 1100 grammi di potenza di tenuta. In questo modo, non dovrai preoccuparti di una possibile caduta del tuo telefono durante la guida.

Inoltre, dispone anche di un gancio nuovo aggiornato, che riesce ad attaccarsi in maniera salda alle prese d’aria orizzontali e verticali. Basterà semplicemente inserire il gancio nella presa d’aria e premere la manopola per saldarlo. Parliamo di un montaggio pratico e veloce senza incollare, avvitare o fare altri tipi di lavori. Ha un angolo regolabile e flessibile di 180°/360° che puoi regolare in base alle tue esigenze. Il supporto può funzionare tranquillamente anche fuori dall’auto.

Acquista ora questo ottimo prodotto su Amazon: il caricatore da auto wireless di UGREEN è disponibile ancora per poco sulla piattaforma di e-commerce col 30% di sconto, al prezzo finale fissato sui 20,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.