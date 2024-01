Caricatore originale Apple 20W a soli 20€ su Amazon

Se hai da poco acquistato un nuovo iPhone e necessiti di un caricatore affidabile e veloce, ti segnaliamo l’ultima offerta Amazon sul caricatore originale Apple da 20W. In queste ore è in offerta a 20 euro invece di 25 euro, grazie al 20% di sconto. Tra le altre cose, l’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che se sei un utente Prime benefici delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

Caricatore originale Apple da 20W in sconto del 20% su Amazon

L’alimentatore USB-C Apple da 20W consente di ricaricare il proprio iPhone in modo comodo e veloce in qualsiasi situazione: a casa, in ufficio o quando si è in giro.

È compatibile con iPhone 8 e modelli successivi, inclusi gli ultimi usciti a settembre 2023 (iPhone 15, ndr). Restando in casa Apple, la compatibilità è estesa anche ad iPad Pro 11″ e iPad Pro 12,9″ di terza generazione.

In ogni caso, se a casa hai altri dispositivi USB-C, puoi sfruttare questo alimentatore e l’eventuale funzione di ricarica veloce dei device in uso.

Segnaliamo infine che il cavo di ricarica è in vendita separatamente.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul caricatore originale Apple da 20W, grazie alla quale puoi risparmiare 5 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Si tratta di un’ottima promo, con il prezzo vicino al minimo storico pari a 17 euro raggiunto più di 17 mesi fa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.