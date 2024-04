Caricatore SUPER COMPATTO con 2 porte USB è tuo con una SPESA MINIMA

Per avere tutti i tuoi dispositivi elettronici sempre carichi e pronti all’uso, usa il Caricatore USB C INIU da 65W! Oggi lo trovi su Amazon in offerta speciale a soli 27 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile riceverlo direttamente a casa tua domani stesso. Un’offerta del genere è davvero conveniente, approfittane il prima possibile!

Caricatore USB C INIU da 65W: tutta l’energia che vuoi per i tuoi dispositivi

Il Caricatore USB C INIU da 65W dispone di due porte USB quindi può alimentare contemporaneamente due dispositivi, anche quando c’è solo una presa disponibile. In questo modo avrai i tuoi gadget sempre pronti all’uso, in qualsiasi momento.

Con un’uscita massima di 65W, questo caricatore può ricaricare velocemente tutti i tuoi dispositivi portatili a piena velocità, che sia lo smartphone, il tablet o anche dispositivi più esigenti come lo SteamDeck.

Si caratterizza per un design compatto e salvaspazio, infatti risulta essere il 50% più piccolo del modello precedente. Si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, garantendo che tu possa sempre restare carico senza occupare troppo spazio.

La sicurezza è altrettanto garantita grazie al sistema di protezione integrato TempGuard 2.0 che monitora la temperatura di ricarica 3.200.000 volte al giorno, elimina i danni da surriscaldamento e gestisce la salute della batteria del tuo dispositivo.

Per finire, la compatibilità è universale: che tu abbia un dispositivo Android, Apple o di un altro marchio, questo caricatore ha ciò che ti serve sempre.

