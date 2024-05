Caricatore UNIVERSALE in DOPPIO SCONTO: offerta IN SCADENZA

Se desideri avere i tuoi dispositivi elettronici sempre carichi e pronti all’uso, sfrutta la doppia offerta sul Caricatore Baseus GaN III da 65 W! Oggi è disponibile su Amazon a soli 51 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Il doppio sconto è davvero eccezionale!

Caricatore Baseus GaN III da 65 W: super carica per tutti i tuoi dispositivi

Il Caricatore Baseus GaN III da 65 W è una stazione di ricarica che si adatta a più dispositivi grazie a 5 porte, 3 caricabatterie USB e un cavo di ricarica rapida di tipo C da 65 W.

Il dispositivo si distingue soprattutto nell’aspetto più essenziale durante la ricarica, grazie al cavo di tipo C retrattile integrato da 80 cm e da 65 W per la ricarica rapida di laptop e smartphone. Inoltre la presa PowerCombo tramite cavo Type-C incluso può essere facilmente ricaricata da dispositivi di uscita come MacBook Pro 16 in 30 minuti dallo 0% al 45%.

Questo caricabatterie USB è compatibile con tantissimi dispositivi, che siano telefoni cellulari, tablet o computer portatili. In più la presa USB PowerCombo supporta contemporaneamente la ricarica rapida fino a 3 dispositivi così tutto sarà sempre pronto all’uso.

La sicurezza non è da meno: il caricatore è dotato di protezione da sovratensione e illuminazione, controllo di alimentazione Smart Touch, nove funzioni di sicurezza e interruttore dell’aria.

