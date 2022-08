Caricatore USB-C Aione: 30W, 3 Porte, super veloce a 6€: UTILISSIMO

Un utilissimo caricatore super veloce con una porta USB-C per iPhone, Pixel, Samsung e perfino Nintendo Switch: prendilo adesso a sole 16€ su Amazon, con spedizioni veloci e gratuite. Ma sbrigati perché rischi di non trovarlo più.

Caricatore USB-C Aione, da AVERE

Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per resistere a sollecitazioni e surriscaldamento, è realizzato con la più recente tecnologia del chip GaN II per aiutare il caricabatterie a generare meno calore e accelerare il processo di raffreddamento. E’ super compatto, adatto per la ricarica a casa, ma è talmente piccolo e maneggevole che puoi portarlo sempre con te e sfruttarlo al lavoro, in viaggio e in vacanza.

Ha due ingessi USB-A e uno USB-C che fornisce una potenza di 30 W per caricare rapidamente il tuo iPhone, iPad, Macbook o altri dispositivi, in alcuni casi con velocità 4 volte superiori a quelle del caricabatterie originale da 5 W. Questa presa per caricabatterie rapido offre una protezione completa da cortocircuiti, sovratensione, surriscaldamento e sovracorrente durante la ricarica dei dispositivi. L’esterno della fusoliera adotta materiale ignifugo per PC e l’esterno robusto non è facile da rompere, il che soddisfa le esigenze della vita quotidiana.

Questo utilissimo caricatore è super veloce e si adatta a tantissimi dispositivi conosciuti come iPhone, Pixel, Samsung e perfino Nintendo Switch. Compralo adesso a sole 16€ su Amazon, con spedizioni veloci e gratuite. Ma fai in fretta perché c’è il rischio che vada esaurito in fretta.

