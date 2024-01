Carta igienica Foxy Mega 36 rotoli a soli 26€: sconto Amazon SUPER del 33%

Immergiti nel comfort e nella sostenibilità con Foxy Mega, la carta igienica che unisce la morbidezza del suo utilizzo con un impegno ecologico. Confezionata con attenzione all’ambiente, questa confezione da 36 rotoli offre il massimo comfort oggi a un prezzo decisamente vantaggioso, ovvero 26€ con lo sconto Amazon del 33%. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Massimo comfort e morbidezza con Foxy Mega

Foxy Mega è sinonimo di comfort supremo. Ogni rotolo offre 480 strappi di carta delicata sulla pelle, garantendo una pulizia efficace e morbida. Affronta ogni momento con la comodità che solo Foxy può offrire. La tua routine quotidiana può anche avere un tocco di stile. Foxy Mega presenta un design decorato, aggiungendo un elemento di eleganza e piacere estetico al tuo bagno.

La carta igienica è realizzata con il 100% di energia elettrica rinnovabile, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo alla transizione verso fonti di energia sostenibili. La sostenibilità però non si ferma al prodotto stesso, ma si estende anche alla confezione. Foxy Mega è confezionata utilizzando plastica riciclata, riducendo la quantità di plastica vergine necessaria e promuovendo la circolarità dei materiali.

Ogni rotolo è progettato per offrire il massimo comfort, garantendo nel contempo, come scritto prima, che la tua scelta sia amica dell’ambiente. Scegli Foxy Mega per un’esperienza di carta igienica che va oltre la normale pulizia, oggi a un prezzo decisamente vantaggioso, ovvero 26€ con lo sconto Amazon del 33%. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

