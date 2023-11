Casa al sicuro con VIDEOCAMERA EZVIZ in offerta

Spesso e volentieri quando usciamo fuori di casa (per lavoro o per un periodo di tempo prolungato quando andiamo in vacanza) sentiamo la necessità di tutelarci dall’ingresso di eventuali ladri o malintenzionati all’interno del nostro ambiente domestico. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la videocamera EVZIZ di sorveglianza (modello C6N) in offerta al sensazionale prezzo di soli 29 euro, con un ottimo sconto pari al 25% del prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice, EZVIZ.

Videocamera EZVIZ: dormi sonni tranquilli

La risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) di questa videocamera è davvero eccezionale, e ti consente di guardare anche il più piccolo dettaglio del tuo ambiente domestico quando sei fuori casa. Puoi perfino ruotare la panoramica e zoomare, in modo da tracciare ogni singolo particolare, con una rotazione massima pari a ben 360 gradi. La videocamera è inoltre compatibile con la visione notturna grazie al suo sistema ad infrarossi che consente un’illuminazione fino a 10 metri di distanza, quindi non avrai problemi a sorvegliare il tuo ambiente di casa anche nel caso delle ore serali.

Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti alla base di questa videocamera di sorveglianza consiste nel tracciamento intelligente del movimento: essa è infatti in grado di rilevare anche il più piccolo e impercettibile movimento all’interno dei tuoi ambienti domestici, in modo da avvisarti tempestivamente (tramite una notifica che invia al tuo smartphone), facendo tralaltro partire una registrazione immediata di quel preciso momento.

Davvero apprezzata anche la funzione di Smart Motion Tracking, grazie alla quale la videocamera segue e traccia i movimenti che avvengono all’interno dell’ambiente. Un’ottima funzione è quella dell’audio bidirezionale in tempo reale: nel caso in cui tu abbia animali domestici in casa, puoi infatti parlare e dialogare con loro servendoti del tuo smartphone: in questo caso sarà sufficiente premere lo specifico pulsante sull’app EZVIZ (scaricabile gratuitamente su entrambi i sistemi operativi) e il gioco sarà fatto.

Ricordiamo infine la compatibilità con gli assistenti vocali di Google e Amazon, Google Assistant e Alexa, che ti permette di gestirla semplicemente con la tua voce.

In definitiva, al prezzo stracciato di nemmeno 30 euro hai la possibilità di portarti a casa una videocamera che ti permetterà di fare sonni tranquilli anche quando sei fuori casa per qualche giorno, per lavoro o in vacanza: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa videocamera EZVIZ in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

