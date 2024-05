Casa al TOP con il Robot Aspirapolvere con mocio a 170 EURO IN MENO

Goditi un casa sempre pulita ed impeccabile con il Robot Aspirapolvere con Mocio Eufy RoboVac LR30 Hybrid+! Oggi è disponibile su Amazon a soli 279 euro con uno sconto bomba del 38%.

Robot Aspirapolvere con Mocio Eufy RoboVac LR30 Hybrid+: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere con Mocio Eufy RoboVac LR30 Hybrid+ è un alleato perfetto per una casa sempre pulita senza il minimo sforzo.

La stazione di svuotamento automatico utilizza 25.000 Pa di aspirazione per rimuovere facilmente la polvere da RoboVac. La polvere viene raccolta in un apposito sacchetto, che può essere utilizzato per un massimo di 60 giorni prima di dover essere sostituito.

Grazie alla tecnologia LiDAR avanzata, RoboVac è in grado di scansionare la casa e creare una mappa in tempo reale che gli permette di navigare con precisione nel tuo spazio. Il dispositivo utilizza inoltre un percorso a Z per una pulizia più efficiente.

Questo gioiellino è dotato di 4 livelli di aspirazione con una potenza fino a 3.000 Pa assicurano che sporco, briciole, peli di animali domestici e altro vengano rimossi con efficacia da pavimenti duri e tappeti, per una pulizia superiore. In più il serbatoio dell’acqua elettronico da 200 ml di RoboVac si può controllare comodamente tramite l’app per alternare 3 livelli di flusso d’acqua durante la pulizia di diversi tipi di pavimento.

