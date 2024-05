Casa al TOP con l'Aspirapolvere senza fili MULTIFUNZIONALE in PROMO SPECIALE

Una casa splendente in ogni angolo in un attimo? Il tuo sogno può diventare realtà con l’Aspirapolvere Senza Fili Yanhama, oggi disponibile su Amazon a soli 134 euro grazie ad un coupon di sconto di 45 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed, in più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba e i coupon sono in esaurimento!

Aspirapolvere Senza Fili Yanhama: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Yanhama è dotata di motori brushless ad alta velocità di ultima generazione, con una potenza massima che può raggiungere 550W e può produrre una potenza di aspirazione di oltre 38kpa.

Con questa scopa elettrica puoi rimuovere efficacemente la polvere e la grana su tappeti, pavimenti in legno, piastrelle in ceramica e qualsiasi altra superficie domestica. Inoltre ha un’autonomia di 60 minuti in modalità automatica e di 15 minuti in modalità turbo massima. Bastano solo 4.5 ore di ricarica rapida per pulire tutta la casa, in quanto può completare in una sola volta 300-500 metri quadrati di pulizia.

Il dispositivo è dotato di un dispositivo di filtrazione a ciclone multistrato, dal ciclone ad alta efficienza della tazza della polvere, all’hepa in cotone, alla filtrazione a doppio strato dell’uscita dell’aria, che può aiutare a filtrare il 99,99% delle polveri più piccole di 0,1 micron. In questo modo l’aria che esce dall’aspirapolvere senza filo è più pulita e non danneggia le vie nasali.

Inoltre, puoi estendere il tubo pieghevole dell’aspirapolvere senza fili sotto il letto, il mobile TV o il divano senza chinarti. La scopa elettrica con testina flessibile a 270° può pulire più facilmente anche gli angoli stretti, migliorando notevolmente l’efficienza della pulizia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.