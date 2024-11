Casa impeccabile con l'Aspirapolvere Senza Fili Rowenta in super svendita

Assicurati una casa pulita in ogni angolo con un minimo sforzo con questa scopa elettrica top di gamma che oggi può essere tua ad un prezzo da capogiro! Si tratta dell’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT, al momento disponbile su Amazon a soli 139 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT è l’elettrodomestico che ti supporterà nelle pulizie quotidiane, rendendo splendente ogni angolo di casa in un attimo.

Una delle sue caratteristiche di spicco è di sicuro la sua potenza di aspirazione da 140 W che permette di avere una casa impeccabile in quanto è in grado di pulire qualsiasi ambiente da cima a fondo, eliminando lo sporco su tutte le tipologie di superfici.

Questo modello è dotato, inoltre, di una spazzola motorizzata con setole in nylon che offre una pulizia efficiente su tutti i tipi di pavimenti, tappeti e moquette. Tra l’altro la spazzola dispone anche di luci a LED per ottimizzare la visibilità e riuscire a catturare la polvere dappertutto, anche negli angoli più nascosti.

L’autonomia è un altra specifica importante dell’elettrodomestico: potrai, infatti, sfruttarlo per ben 45 minuti senza interruzioni così da ottimizzare i tempi senza doverti fermare per eventuali ricariche.

