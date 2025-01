Casa più smart con 2 interruttori intelligenti Shelly Plus a soli 19€ (-43%)

Per ottimizzare i consumi energetici a casa e risparmiare in bolletta, ti consigliamo questo set da 2 Relè interruttori intelligenti Shelly Plus 1! Oggi il kit è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta pazzesca lanciata oggi, il tempo a disposizione è limitato!

Relè interruttori intelligenti Shelly Plus 1: come utilizzarli

Il Relè interruttore intelligente Shelly Plus 1 è progettato per automatizzare gli elettrodomestici e le altre apparecchiature elettriche a casa o altrove.

Attraverso questo mini gadget è possibile rendere ancora più smart casa controllando l’illuminazione, il sistema di sicurezza, il riscaldamento, la porta del garage, le prese di corrente e le strisce LED in qualsiasi luogo tu sia.

La modalità di installazione è davvero semplice in quanto è possibile montarlo facilmente in un quadro elettrico come nell’alloggiamento di un qualsiasi interruttore a parete. In più, sfruttando i suoi contatti a potenziale zero, ti permette di controllare diversi dispositivi elettrici e apparecchi, indipendentemente dalle tensioni di uscita.

A facilitarne ancora di più l’utilizzo ci pensa l’App Shelly Smart Control da scaricare sullo smartphone per controllare i dispositivi Shelly anche da remoto: attraverso l’applicazione potrai configurare facilmente i dispositivi e gestire le loro impostazioni, creando anche scene personalizzate da combinare con i dispositivi Shelly per attivare determinate azioni di automazione domestica.

Oggi il set da 2 Relè interruttori intelligenti Shelly Plus 1 è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 43%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta pazzesca lanciata oggi, il tempo a disposizione è limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.