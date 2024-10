Casa più smart con 5 Interruttori intelligenti a mini prezzo con il coupon Amazon

È il momento giusto di rendere ancora più smart i dispositivi di casa, risparmiando anche in bolletta, con l’Interruttore intelligente SONOFF MINIR4M! Oggi il kit da 5 pezzi è disponibile a soli 67 euro grazie ad un coupon di sconto del 15% da applicare al momento dell’ordine.



Interruttore intelligente SONOFF MINIR4M: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Interruttore intelligente SONOFF MINIR4M è un mini gadget perfetto per rendere più efficiente e smart tutta casa grazie ad una serie di specifiche all’avanguardia.

La sua particolarità è che è in grado di integrarsi nelle piattaforme abilitate Matter, come Alexa, Apple Home, Google Home e così via. In questo modo potrai controllare tutti i dispositivi intelligenti attraverso un’unica applicazione da scaricare sul tuo smartphone.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto il dispositivo può essere collegato in un attimo a varie tipologie di interrutori tra cui interruttori momentanei, interruttori per l’uscita dalla porta, interruttori SPDT, interruttori a scatto e persino sensori a contatto secco.

Un’altra caratteristica importante è la sua dimensione davvero compatta così da potersi adattare a diverse scatole di montaggio, compresa la più piccola di tipo 86/EU. Inoltre la sicurezza è sempre garantita grazie alle certificazioni TÜV, CE e FCC che assicurano la massima affidabilità in qualsiasi occasione.



