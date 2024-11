Casa più smart con il Kit di 2 Adattatori AVM FRITZ!Powerline a prezzo mini

Per rendere ancora più smart casa, oggi hai la possibilità di sfruttare una mega offerta sul Kit di 2 Adattatori AVM FRITZ!Powerline 1220E! Il set è disponibile su Amazon a soli 100 euro con un maxi sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promoziome, gli articoli stanno andando a ruba!

Kit di 2 Adattatori AVM FRITZ!Powerline 1220E: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Kit di 2 Adattatori AVM FRITZ!Powerline 1220E è perfetto per ottimizzare casa e renderla ancora più smart ed efficiente.

Questa coppia di dispositivi è in grado di espandere e collegare la rete del router attraverso la rete elettrica con velocità di trasferimento dati fino a 1200 mbps.

Nello specifico hanno una presa di alimentazione integrata con 2 porte lan gigabit per collegare smart-tv, decoder, blue ray, nas, apparecchiature hi-fi o console per videogiochi al router e a internet tramite connessione lan. Inoltre con la funzionalità Qos (“qualità del servizio”) è possibile impostare la priorità dei dati per la trasmissione video e la telefonia ip senza interferenze.

Gli adattatori, tra l’altro, sono davvero versatili in quanto sono compatibili con plc da 1200, 500 e 200 mbps, con lo standard ieee p1901 e homeplug av2, per applicazioni che richiedono una larghezza di banda maggiore, accoppiate e crittografate in fabbrica con aes-128bit.

La modalità di utilizzo è semplicissima, anche per chi non ha familiarità con dispositivi di questo tipo. Una volta stabilita una connessione con il router, semplicemente premendo il tasto WPS, sarà sufficiente posizionare le powerline nel punto della casa prescelto.

