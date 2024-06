Casa pulita SENZA STRESS con il Robot Aspirapolvere 2-IN-1 in SVENDITA

È ora di delegare le pulizie domestiche a questo robot che è un vero e proprio concentrato di efficienza! Si tratta del Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Dreame D10s, oggi disponibile su Amazon a soli 245 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Dreame D10s: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Dreame D10s è un alleato speciale nelle pulizie di tutti i pavimenti di casa.

Vanta una potenza di aspirazione di 5.000Pa ed è dotato di una versatile spazzola in gomma senza setole che scava in profondità nei tappeti per sollevare la polvere sottostante. Inoltre riesce a rimuovere lo sporco dai pavimenti duri e prevenire l’aggrovigliamento dei capelli per una pulizia completa della casa.

Il dispositivo utilizza, inoltre, un panno a trascinamento con 3 opzioni di livello d’acqua che permette di lavare e pulire anche i pavimenti duri elimando qualsiasi tipologia di macchia.

Sarà eliminato anche ogni problema che riguarda le case più grandi grazie alla batteria da 5.200 mAh che garantisce fino a 280 minuti di pulizia no-stop. Quando la batteria si esaurisce, il robot torna automaticamente a ricaricarsi e riprende la pulizia da dove l’aveva lasciata per risultati sempre perfetti.

Per finire, sfruttando la mappatura LDS avanzata, D10s impara la disposizione della casa e pianifica i suoi percorsi così da pulire tutti gli angoli evintando gli ostacoli.

