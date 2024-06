Casa sempre più INTELLIGENTE con la Presa Smart TP-Link a SOLI 10 EURO

Puoi rendere ancora più intelligente casa, risparmiando in bolletta, con la Presa Smart Italiana TP-Link Tapo P105! Oggi è disponibile su Amazon a soli 10 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Presa Smart Italiana TP-Link Tapo P105: tutte le modalità di utilizzo

La Presa Smart Italiana TP-Link Tapo P105 è un gadget perfetto per rendere casa più intelligente, diminuendo anche i costi in bolletta.

Grazie al suo supporto Wi-Fi 2.4GHz, con questa mini presa è possibile gestire accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento così da evitare gli sprechi.

Si caratterizza per un efficiente controllo da remoto: basterà scaricare la comoda App Tapo per dispositivi sia Android che iOS così da gestire la presa da remoto ovunque ti trovi. Inoltre non è necessario installare nessun hub aggiuntivo, basterà collegarla ed il gioco è fatto.

Questa app ti permette di organizzare le tue giornate e creare una routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in pochi secondi così da avere tutto sempre sotto controllo. Puoi anche creare dei countdown di accensione e spegnimento predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti ad esempio lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini.

Inoltre questo mini dispositivo è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant quindi sarà facile gestire tutto utilizzando semplicemente i comandi vocali.

