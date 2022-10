Casa SMART più che mai, l'interruttore da parete che ti serve (-44%)

Grazie a questo Interruttore da Parete Intelligente di Meross renderai la tua casa sempre più Smart. E’ proprio il dispositivo che ti mancava perché dopo aver acquistato tutto il resto, devi pensare anche alle tue luci.

Acquistalo il prima possibile su Amazon allo strabiliante prezzo di 15,47€ risparmiando oltre il 40% sul prezzo originale. Non lasciarti sfuggire questa ottima offerta!

Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia.

Una casa sempre più Smart con l’Interruttore da Parete Intelligente di Meross

Hai la fissazione per la tecnologia e non vedi l’ora che esca un nuovo dispositivo per rendere la tua vita sempre più Smart? Allora fai un upgrade alla tua casa con questo Interruttore da Parete Intelligente di Meross.

Compatibile con l’assistente Google ed Alexa, purtroppo non con Apple HomeKit, potrai utilizzare i comandi vocali per accendere o spegnere le luci di casa, oppure puoi tranquillamente utilizzare l’APP Meross per controllare a distanza i tuoi interruttori intelligenti.

Grazie a questo dispositivo sarai capace di gestire fino a tre luci contemporaneamente scegliendo anche una funzione di timer per impostare una routine che si avvicina alle tue esigenze. Oltre a ciò, Meross ti garantisce un’assistenza tecnica 24/7 per aiutarti con qualsiasi problema tu possa avere con il dispositivo. Per poterlo utilizzare ti basterà uno smartphone e la connessione WiFi della tua casa ed il gioco è fatto!

Per l’installazione avrei bisogno soltanto di un filo neutro da installare, ma in ogni caso potrai sempre chiedere a un elettricista di occuparsene in modo da esser tranquillo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.