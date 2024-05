Blink Outdoor: 4 pezzi praticamente al prezzo di due! MENO 45 PER CENTO!

Cosa è Blink Outdoor? Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Basterebbe questo per accettare con grande entusiasmo la super offerta che Amazon propone oggi: 4 videocamere Blink Outdoor al prezzo praticamente di due, visto il maxi sconto MENO 45%! Invece di 310 euro, possiamo fare nostre le 4 videocamere spendendo 170 euro! Offerta davvero esagerata! Potrete tenere sotto controllo, giorno e notte, tutti e 4 gli angoli della vostra abitazione!

Compri 4 paghi praticamente 2

I punti di forza di Blink Outdoor sono diversi. Il primo è ovviamente il suo essere resistente alle intemperie e al brutto tempo. Non c’è bisogno di posizionare le videocamere in un punto riparato, possono prendersi tutta la pioggia del mondo e continueranno a funzionare senza problemi.

La batteria è il secondo punto di forza di Blink Outdoor. Durata esagerata, sino a due anni. Questo ci fa capire che Blink Outdoor non ha bisogno di installazione complicata, non ci sono fili elettrici da collegare, batteria inserita, WiFi e il monitoraggio parte in un batter d’occhio!

Al monitoraggio si accede via app, da remoto, e quindi da dovunque possiamo vedere cosa succede intorno alle nostre mura. Possiamo impostare notifiche di movimento quando qualcuno o qualcosa passa davanti alla camera, impostare solo certe zone di tracciamento, vedere in diretta il feed delle videocamere anche di notte grazie agli infrarossi. Inoltre l’audio bidirezionale permette di ascoltare e parlare con i visitatori. È come essere a casa anche quando non ci siamo. Davvero comodo e soprattutto immediato.

Quattro videocamere Blink Outdoor al prezzo praticamente di due, visto il maxi sconto MENO 45%! Invece di 310 euro, possiamo fare nostre le 4 videocamere spendendo 170 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.