Logitech MX Keys Mini, il prezzo crolla ed è sempre più mini! MENO 57 euro!

Logitech MX Keys Mini per Mac si distingue per le sue dimensioni contenute e ovviamente l’alta qualità come da tradizione Logitech. Questo modello top di gamma, privo di tastierino numerico, è l’ideale per chi dispone di spazi limitati ma non vuole rinunciare ad una soluzione Premium e funzionalità avanzate. L’attuale promozione su Amazon è particolarmente invitante: un’imperdibile ribasso del 43%, che porta il prezzo giù di 57 euro! Il costo originale riflette la superiore qualità di Logitech MX Keys Mini: oggi solo 73 euro, rispetto ai 129 euro di listino. Super offerta, super affare by Amazon!

Piccola e comodissima

Logitech MX Keys Mini, con il suo stile sobrio o e le dimensioni ridotte, troverà facilmente spazio sia in casa che in ufficio. La qualità superiore dei materiali impiegati e la solidità della struttura donano sia eleganza che solidità: anche dopo ore di digitazione sarà come se fosse appena stata tolta dalla scatola!

Il punto di forza di Logitech MX Keys Mini risiede nella sua retroilluminazione personalizzabile, che rende l’uso della tastiera comodo e pratico anche in ambienti con poca luce o completamente al buio. La luminosità si può modificare alla bisogna, garantendo una visibilità ottimale dei caratteri e rendendo la scrittura sempre immediata, indipendentemente dalle condizioni di luce in cui ci troviamo.

Logitech MX Keys Mini è dotata di una connessione senza fili di ultima generazione, sia attraverso il ricevitore USB Unifying che via Bluetooth, assicurando un collegamento stabile e sicuro con una ampia varietà di dispositivi. La funzionalità Easy-Switch incorporata permette di alternare l’uso tra diversi apparecchi in maniera veloce e intuitiva, migliorando l’efficienza e la praticità.

Grazie alla capacità di connessione multi-dispositivo, è possibile associare fino a tre dispositivi contemporaneamente e alternarsi tra essi con facilità mediante un pulsante dedicato, rendendo il lavoro su più apparecchi fluido e senza interruzioni.

