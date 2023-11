Casa splendente con ROBOT ECOVACS in offerta

Dopo un’estenuante giornata lavorativa o di studio universitario, spesso non abbiamo nemmeno le forze e le giuste energie per metterci a pulire e fare le faccende di casa. Fortunatamente nel corso degli ultimi anni la tecnologia ci è venuta tantissimo incontro con diverse opzioni che fanno al caso nostro, come ad esempio i robot aspirapolvere. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il robot Ecovacs Deebot T20 in offerta al sensazionale prezzo di soli 899 euro, con un ottimo sconto del 18% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Ecovacs.

Questo rappresenta a tutti gli effetti il dispositivo più potente della lineup, con un sistema rotante OZMO Turbo 2.0 caratterizzato da una potenza d’aspirazione pari a ben 6000Pa e con una velocità di rotazione pari a ben 180 giri al minuto, riuscendo così a garantirti una pulizia davvero profonda e accurata, anche a livello degli angoli apparentemente più irraggiungibili e difficili.

Ha perfino un sensore a ultrasuoni che permette di riconoscere in maniera intelligente sia moquette che tappeti, riuscendo in tal caso a sollevare le piastre di lavaggio, in modo da non imbrattarli inutilmente al suo passaggio.

Grazie poi alla tecnologia Ecovacs ad acqua calda a 55 gradi centigradi, grazie al lavaggio del panno è in grado di rimuovere anche le macchie più ostili e difficili dalla superficie dei tuoi movimenti, oltre a rimuovere ogni traccia di odore sgradevole e fastidioso che si può formare, grazie all’ausilio di un’apposita soluzione detergente.

Sensazionale anche la tecnologia di rilevamento degli oggetti in 3D, che permette quindi di rilevare con giusto anticipo calzini, scarpe e qualsiasi altro ostacolo che potrebbe frapporsi tra il pavimento e il robot, evitando così spiacevoli incidenti di ogni tipo.

Il robot supporta anche il controllo vocale tramite l’assistente vocale intelligente YIKO, che permette di gestirlo in maniera semplice e intuitiva senza dover nemmeno usare un telecomando o altro.

In definitiva a nemmeno 900 euro hai la possibilità di portarti a casa un vero e proprio alleato di pulizie, che ti permetterà di risparmiare un bel po’ di tempo in casa che potrai benissimo dedicare ai tuoi hobby personali: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo robot Ecovacs Deebot T20 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.