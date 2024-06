Casa splendente e ZERO STRESS con il Robot 2-in-1 Rowenta a PREZZO SCHOCK

Desideri avere casa sempre impeccabile ma ti manca il tempo per le pulizie più approfindite? Abbiamo la soluzione per te! Oggi il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rowenta X-Plorer Serie 75 S è disponibile su Amazon a soli 210 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è a tempo davvero limitato!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rowenta: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rowenta è un vero e proprio concentrato di potenza che risulta essere l’alleato ideale per le pulizie di casa.

Sfruttando la tecnologia laser Smart Exploration 8.0, questo dispositivo è in grado di scansionare ogni stanza, rilevare gli ostacoli e creare una mappa accurata della tua casa per un percorso di pulizia mirato e personalizzato. Inoltre il robot memorizza mappe interattive per ogni stanza così potrai scegliere tu le aree da pulire e la frequenza, definire zone off-limits, stabilire percorsi di pulizia personalizzati e molto altro.

La pulizia sarà sempre impeccabile grazie al sistema Aqua Force che aspira e lava in una sola passata. In particolare la spazzola motorizzata e le spazzoline laterali catturano ogni tipo di sporco, inclusi capelli e peli di animale, oltre ad identificare la tipologia di superficie adattando automaticamente la potenza di aspirazione.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: il robot può essere gestito da remoto con l’app dedicata gratuita (per iOS e Android) e attraverso comandi vocali sfruttando Amazon Alexa o Google Home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.