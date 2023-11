Casco AGV nero, con questo COUPON lo paghi molto meno!

AGV è un produttore di caschi da moto italiano, attivo negli sport motociclistici. È stato fondato nel 1947 da Gino Amisano e dal 2014 è di proprietà di Investcorp. Produce un’ampia gamma di caschi da moto, fra cui caschi integrali racing, sportivi, da touring e fuoristrada, caschi modulari, caschi jet da città e da cruiser, utilizzando vari materiali fra cui la fibra di carbonio, fibra aramidica, fibra di vetro e termoplastiche. I caschi attuali sono sviluppati con la tecnica AGV Extreme Safety protocol. Un vero oggetto Cool, oltre che sicuro, che chi va in moto non può perdersi. Soprattutto se in offerta! Ora lo paghi 93,46 euro grazie al Coupon NOVEDAYS che ti consente di risparmiare il 15% sul prezzo finale. Ma ricorda che è attivabile entro il 19 novembre! Risparmierai 16,43 euro! Inoltre, se attendi troppo rischi che si esauriscano in magazzino.

Casco jet AGV Orbyt Solid: le caratteristiche

Orbyt è il casco jet AGV per eccellenza, pensato per offrire massimi livelli di comfort, libertà e protezione nell’ambiente urbano. L’interno ultra confortevole semplifica e rende piacevole ogni avventura in sella. La presa d’aria centrale si trova in una posizione strategica che non interferisce con lo scorrimento della visiera parasole. Grazie al meccanismo fluido, l’attivazione risulta perfetta anche quando si indossano i guanti. Gli standard di sicurezza AGV sono rispettati grazie all’EPS a densità multipla, che assicura prestazioni da impatto superiori.

Ecco un elenco delle principali caratteristiche tecniche:

OMOLOGAZIONE ECE 2205

INTERNI Tessuto Dry-Comfort

Calzata concepita appositamente per consentire l’uso di occhiali

Pronto per sistema di comunicazione generico

Interni rimovibili e lavabili

SISTEMA DI RITENZIONE Micrometrico

2 dimensioni della calotta

EPS a 3 densità sviluppato in 2 dimensioni

Materiale termoplastico ad alta resistenza

5 taglie disponibili (XS-XL)

1 presa d’aria anteriore regolabile

Visiera parasole antigraffio integrata, rimovibile senza l’uso di attrezzi

PESO: si parte da 1.280 g nella taglia più piccola

Dunque, cosa aspetti? Ora lo paghi 93,46 euro grazie al Coupon NOVEDAYS che ti consente di risparmiare il 15% sul prezzo finale. Ma ricorda che è attivabile entro il 19 novembre! Risparmierai 16,43 euro! Inoltre, se attendi troppo rischi che si esauriscano in magazzino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.