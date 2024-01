Casetta da giardino porta attrezzi in legno con 3 mensole in OFFERTA: utile e suggestiva

Outsunny ha ideato questa suggestiva Casetta in legno da giardino con anta, un vero e proprio armadio da esterno porta attrezzi con 3 Mensole interne. Dimensioni: 77.5×54.2×179.5cm. Oggi puoi pagarla molto meno, grazie allo sconto del 28%, quindi solo 145,88 euro!

Outsunny casetta in legno porta attrezzi

Questa casetta da giardino è divisa in 4 ripiani: il ripiano di sinistra è progettato per gli attrezzi da giardinaggio a manico lungo e i 3 ripiani di destra per le attrezzature da esterno. La casetta porta attrezzi è realizzata in robusto legno di abete, che dona stabilità e resistenza. Il tetto della casetta in legno è ricoperto con uno strato spesso di bitume, che lo rende resistente all’acqua e alle intemperie.

La casetta da esterno offre tanto spazio per riporre utensili lunghi e sono presenti tre mensole dove tenere in ordine tutti gli strumenti per il tuo giardino. Dimensione generale: 77.5L x 54.2P x 179.5Acm, Massima capacità di carico: 10kg (per mensola), 25kg (base).

