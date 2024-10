Cashback di 200 euro sul Samsung Galaxy S24+: il risparmio è eccezionale

Oggi è partita la Festa delle Offerte Prime con una serie di promozioni incredibili su articoli top di gamma! Tra tutti non puoi perderti il Samsung Galaxy S24+, al momento disponibile su Amazon a soli 702 euro grazie ad un mega sconto del 24% e di un Cashback di 200 euro da richiedere entro il 13 ottobre.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente 490 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Samsung Galaxy S24+: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24+ è un vero e proprio gioiellino della tecnologia capace di soddisfare anche i clienti più esigenti grazie ad una seri di caratteristiche tecniche eccezionali.

In primis si distingue dal resto dei modelli sul mercato grazie al suo nuovo e più ampio schermo QHD+ con la risoluzione più alta mai vista su un dispositivo Galaxy. Anche la sicurezza è sempre garantita in quanto il nuovo Armor Aluminum lo protegge dai danni, mentre il grado di protezione IP68 lo tiene al sicuro dall’acqua e dalla polvere.

Questo dispositivo vanta, inoltre, una straordinaria fotocamera da 50MP con funzionalità che permettono di scattare foto e girare video impeccabili in qualsiasi condizione di luce esterna. Ad esempio è possibile ingrandire con zoom 2x o 3x, o scattare foto ottimizzate con dettagli vividi grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Per finire, la batteria adattiva da 4.900 mAh offre un’automia che supera le 24 ore, e la ricarica rapida garantisce la giusta dose di energia in qualsiasi momento.

