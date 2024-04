Cassa Bluetooth Bose: SCONTO disponibile solo per OGGI

Se hai bisogno di una cassa portatile potente da poter portare ovunque tu voglia che sia molto resistente, devi assolutamente optare per l’acquisto di questo prodotto di Bose. Lo speaker SoundLink Flex di Bose è disponibile ancora per pochissime ore su Amazon a un prezzo davvero eccezionale: col 24% di sconto, puoi acquistare il prodotto spendendo solamente 129,00€. Approfittane subito, l’offerta non sarà eterna.

Cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex

Questa cassa ha un desing davvero importante, dotato di un trasduttore che ti permetterà di offrirti un suono profondo, chiaro e soprattutto coinvolgente in ogni zona della casa. Grazie alla tecnologia PositionIQ, riesce a rilevare in automatico la sua posizione nell’ambiente così da offrirti di conseguenza un suono nitido in base a questo parametro. Dispone di una batteria ricaricabile che si ricarica mediante Cavo USB C incluso e l’autonomia che riesce a garantire arriva fino a 12 ore.

È un dispositivo che riesce a resistere all’acqua, alla polvere e ai detriti, in quanto gode dello standard di impermeabilità IP67. Trova infatti la sua realizzazione con materiali impermeabili, i quali gli permettono di galleggiare nell’acqua, così che le tue avventure all’aperto non sono messe a rischio. In più, non teme i raggi UV e la corrosione.

Questo articolo è molto popolare tra gli utenti che l'hanno acquistato.

