Cassa Bluetooth: DOPPIO SCONTO disponibile solo per oggi

Una cassa Bluetooth di qualità è tutto ciò che ti occorre per poter bassare delle ottime giornate all’aria aperta, che sia in piscina, a mare o in un parco, senza doverti preoccupare che il tuo dispositivo si possa rompere o altro. Oggi su Amazon c’è un fantastico prodotto in offerta a tempo, disponibile con un eccezionale doppio sconto: con una detrazione del 5% e un Coupon del 20%, potrai accaparrarti questa cassa wireless di Deeyaple pagando solamente 19,75€.

Cassa Bluetooth: il doppio sconto di oggi è da leccarsi i baffi

Questa cassa da 15 W è decisamente potente e offre bassi potenti e chiari e alti di qualità, riuscendo a fornire un suono surround stereo davvero affascinante. È dotata della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, tramite la quale potrai avere sempre e comunque una connessione stabile, anche allontanandoti svariati metri dalla cassa. Inoltre, puoi anche connetterti alla cassa per effettuare chiamate, le quali saranno fluide e senza alcun tipo di ritardo.

Parliamo di un prodotto di piccole dimensioni, realizzato per essere portato ovunque, fatto con un involucro resistente in gomma e una batteria integrata capace di durare fino a 10 ore consecutive, rendendolo un alleato perfetto per qualsiasi attività prolungata all’aperto. È impermeabile IPX7 secondo lo standard e puoi utilizzare questo altoparlante anche sotto la doccia, in spiaggia, mentre svolgi altre attività acquatiche o anche in condizioni meteo avverse. Inoltre, integra delle luci LED progettate per cambiare colore in ogni momento.

Acquista subito queste ottime casse su Amazon: sono disponibili ancora per poche ore con un ottimo doppio sconto del 5% più un Coupon del 20%, col prezzo finale fissato a 19,75€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.