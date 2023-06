Cassa Bluetooth ESAGERATA ma non nelle dimensioni: suona una bomba

Voglia di musica sempre e comunque? Non limitarti a mettere play sul tuo smartphone ma goditela senza limiti con questa cassa Bluetooth firmata Tronsmart che non ti mette limiti. Piccola, resistente e perfetta per l’estate e il resto dell’anno.

Se ti colleghi al volo su Amazon te la porti a casa con appena 25,17€ grazie al ribasso del 16%. Cosa aspetti? Completa l’acquisto subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth da 18 ore di riproduzione: esplosiva

Oltre ad avere dimensioni piccole, questa cassa Bluetooth non si limita per nessun ragione. Infatti è l’anima della festa una volta che la metti in funzione. Comoda perché ha un laccetto integrato e geniale perché suona a 360°, diventa indispensabile al mare, in montagna e persino in macchina.

Pensa che è totalmente impermeabile per non doverti preoccupare di acqua e vapore. Quindi che problemi vuoi farti?

Ti faccio sapere che ha al suo interno una batteria che la fa funzionare per 18 ore consecutive. In più con i comandi fisici puoi gestire la riproduzione musicale senza tirare fuori lo smartphone.

Proprio in merito a questo, non mancano all’appello l’entrata per scheda SD o TF e l’ingresso AUX.

Non perdere tempo, questa è la tua occasione di acquistare subito una cassa Bluetooth imperdibile. Collegati su Amazon dove la fai diventare tua con soli 25,17€.

