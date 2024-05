FRIGGI senza OLIO con la Friggitrice ad Aria Philips con SCONTO WOW

Se stai seguendo un regime alimentare ipocalorico o magari vuoi semplicemente mangiare più sano ma non vuoi rinunciare al cibo saporito, oggi su Amazon c’è un’ottima soluzione da cui attingere. Stiamo parlando della friggitrice ad aria di Philips, disponibile sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo davvero eccezionale. Con uno sconto a tempo del 17%, ancora per poco tempo puoi acquistarla spendendo solamente 99,99€. Approfittane subito perché un’offerta del genere non è facile che si ripresenti!

Friggitrice ad Aria Philips: acquistala oggi sfruttando lo sconto del 17%

Questa friggitrice ad aria XL è molto versatile ed è utile per tutta la famiglia, avendo di fatto un recipiente da 6,2 litri e cestello da 1,2 kg per riuscire a cucinare fino a 5 porzioni. Inoltre, tramite il display touch potrai gestire sia il tempo che la temperatura in pochi click, oltre ai 7 programmi di cottura preimpostati particolarmente indicati per chi magari non ha mai utilizzato un prodotto del genere. I piatti saranno saporiti e gustosi e non dovrai utilizzare l’olio, con la presenza di grassi saturi minore del 90%.

Avrai a disposizione ricette per tutti i gusti scaricando l’app dedicata HomeID, tramite la quale puoi lasciarti ispirare da tantissime ricette sane e personalizzate in base a ciò che ti piace, aiutandoti a cucinarle step by step. Otterrai dei cibi croccanti e teneri allo stesso tempo grazie alla tecnologia Rapid Air con il design a “stella marina” che crea una circolazione ottimale dell’aria calda, così da poter ottenere senza sforzo dei cibi ottimi.

Acquista subito su Amazon questo fantastico prodotto: la friggitrice ad aria di Philips è disponibile con il 17% di sconto grazie all’offerta a tempo, che fissa il prezzo finale a 99,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.