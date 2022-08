Cassa Bluetooth Portatile JBL Flip 5 con certificazione IPX7 in promo su Amazon

L’altoparlante JBL FLIP 5 è un degno successore del Flip 4, e se hai intenzione di partire per un viaggio di un fine settimana o semplicemente per andare in giardino, vale sicuramente il prezzo richiesto. Puoi trovarlo ora su Amazon a soli 97,99€ invece di 139,00€.

Se c’è una cosa per cui la serie JBL Flip è famosa, è per essere resistente. La serie Flip è a prova di schizzi e alla fine è diventata completamente impermeabile, e questo vale anche per il nuovo JBL Flip 5. È avvolto in un materiale in tessuto resistente che gli conferisce un grado di protezione IPX7, il che significa: può sopravvivere all’immersione in un metro d’acqua. Su entrambe le estremità dell’altoparlante è presente una gomma resistente che protegge i radiatori dei bassi esposti.

Nella parte posteriore dell’altoparlante troverai il pulsante di alimentazione e di associazione Bluetooth, nonché l’ingresso USB-C per caricare l’altoparlante. Entrambi i pulsanti hanno dei led che segnalano quando l’altoparlante è acceso e collegato a un dispositivo sorgente.

Il design dell’altoparlante non è cambiato molto rispetto al JBL Flip 4. Ha una forma cilindrica e pesa solo 540 grammi. Attaccare questo altoparlante nella tasca della bottiglia d’acqua di qualsiasi zaino sarebbe perfetto. Un’altra cosa sottovalutata della serie Flip è che sono disponibili in un sacco di colori diversi.

Precedentemente intitolata “JBL Connect“, l’app JBL Portable funziona sia con iOS che su Android. Grazie a questa puoi equalizzare il suono con un equalizzatore a tre bande, attivare il tono di feedback, aggiornare il firmware e abilitare la modalità PartyBoost. PartyBoost è utile solo se hai più di un altoparlante JBL compatibile con PartyBoost, che è diverso da JBL Connect+. In altre parole, non puoi collegare un Flip 5 con un Flip 4.

Per utilizzare PartyBoost, fai clic sul pulsante PartyBoost dedicato sull’altoparlante, in questo modo puoi accoppiare un secondo altoparlante JBL per creare un suono stereo. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistala su Amazon: ricorda anche di attivare l’abbonamento Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

