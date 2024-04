Cassa Bluetooth Potente: autonomia INFINITA a prezzo SPAZIALE

Una cassa Bluetooth potente può essere un ottimo alleato quando facciamo delle gite fuori porta e non vogliamo precluderci la possibilità di ascoltare della buona musica. Ancora per pochissime ore su Amazon è disponibile la bellissima cassa Bluetooth di BOGASING, molto potente con un’eccellente autonomia, è in sconto del 25% più un Coupon del 5% da applicare al carrello, con un prezzo finale fissato sui 52,24€.

Cassa Bluetooth Potente su Amazon: acquistala oggi e pagala poco

Questa cassa Bluetooth dispone di driver unici e doppi radiatori passivi combinati che riescono a garantire un suono potente, con alti ricchi e chiari e bassi ultra profondi, che ti farà ascoltare in ogni minimo particolare la tua musica preferita senza alcuna distorsione e rumore di fondo. È certificata impermeabile IPX7, quindi non avrai nessun problema per quanto concerne pioggia, neve o schizzi d’acqua, in quanto può essere anche immersa completamente per circa 30 minuti. Puoi portarla con te quindi ance in piscina, in spiaggia o mentre fai la doccia.

Puoi impostare la modalità della cassa su 3 livelli da toni morbidi e bassi rubidi, oppure scegliere tra voce, super bassi o stereo 3D. Tutte queste modalità riusciranno a garantirti un suono naturale e realistico senza alcun graffio. Inoltre, dispone anche di un ottimo equalizzatore tramite il quale potrai perfezionare il suono in base a ciò che preferisci. La chicca finale è la sua autonomia potenziata, riuscendo di fatto a garantire fino a 30 ore di riproduzione consecutive con una singola ricarica.

Acquista subito questa splendido prodotto su Amazon: ancora per poche ore la trovi in sconto del 25% più un Coupon del 5% da applicare al check-out, per un prezzo finale fissato a 52,24€.

