Piccole ma potenti: le casse bluetooth Pioneer ORA le fai tue con soli 116 euro!

Pioneer è un’azienda leader per quanto riguarda i prodotti elettronici e gli accessori dediti al sound. E’ rimasta sempre a passo coi tempi, fronteggiando la recente minacciosa concorrenza proveniente dalla Sud Corea. Le Pioneer DJ DM-40D-BT sono una coppia di casse del marchio giapponese dalle dimensioni compatte, quindi si inseriscono bene in ogni contesto ma sono anche molto potenti. Ora le paghi solo 116,00 euro, grazie allo sconto del 42%!

Pioneer DJ DM-40D-BT: le caratteristiche

Le Pioneer DJ DM-40D-BT hanno dimensioni molto contenute: 22,3 x 14,6 x 22,7 cm. Mentre pesano solo 4,7 Kg. Offrono un suono basso equilibrato e incisivo e possono pompare potenza extra quando ne hai bisogno, poiché ogni unità è caricata con un nuovo amplificatore di classe D e un woofer da 4 pollici. Premere l’interruttore per passare dalla modalità DJ a quella di produzione: le impostazioni DSP si regoleranno automaticamente per creare il sound migliore per ogni applicazione. Ottimizzata per il DJing e la produzione musicale. Non c’è bisogno di decidere tra un set di monitor migliore per il DJing o per fare musica, perché gli altoparlanti DM-40D-BT sono perfetti per entrambi gli scopi. Basta girare l’interruttore e scegliere tra modalità DJ e la modalità di produzione: le impostazioni del DSP saranno ottimizzate per il compito, lasciandoti libero di concentrarti sul tuo mix.

Con RCA e mini jack, puoi collegare diversi tipi di apparecchiature, come console DJ e mixer, oppure il laptop o la scheda audio che usi per produrre la tua musica. Grazie alla presa sul pannello frontale del DM-40D, collegare e scollegare le cuffie è semplice. Non occorre raggiungere il retro degli altoparlanti per regolare il volume, poiché la manopola del livello è posta nella parte frontale. La tecnologia Bluetooth ti permette di abbinare facilmente il tuo smartphone, dispositivo mobile o PC/Mac e riprodurre brani di alta qualità in una comoda modalità wireless.

Dunque, non lasciarti sfuggire questa occasione! Le casse Pioneer paghi solo 116,00 euro, grazie allo sconto del 42%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.