Con CCleaner Pro rendi il tuo PC più veloce e performante

Vuoi migliorare le prestazioni del tuo PC e nel frattempo incrementare la durata della batteria? Tutto questo è possibile se acquisti CCleaner Pro, un software di ottimizzazione che lavora con il solo obiettivo di incrementare le performance del sistema tramite caratteristiche e tecnologie di ultima generazione. E adesso ti spieghiamo come funziona.

CCleaner Pro: il segreto per un PC sempre più veloce e performante

Acquistando CCleaner Pro a soli 29,95€ avrai subito accesso alle seguenti caratteristiche:

Ottimizzazione prestazioni

Driver Updater

Health Check del sistema completo

Protezione standard della privacy

Pulizia standard

Pulizia completa

Aggiorna il software per chiudere le falle nella sicurezza

Mantiene automaticamente riservata la cronologia di esplorazione

Rileva e rimuove in modo automatico i tracker internet

Previene automaticamente l’esaurimento dello spazio

Supporto clienti prioritario

Feature principale di CCleaner Pro è “Ottimizzazione prestazioni“, che è stata progettata per risolvere il problema dei programmi presenti nel PC che possono consumare preziose risorse di elaborazione, memoria o traffico internet anche quando non vengono utilizzate. Attività in background ed elementi caricati all’avvio non necessari vengono temporaneamente sospesi, in modo da migliorare la velocità e le prestazioni per altre attività più importanti.

Nel corso dei test, è stato dimostrato che l’uso del software ha migliorato anche le prestazioni da gioco, con l’11% di aumento degli FPS e fino al 19% di riduzione dell’input lag. Benefici, insomma, a 360 gradi sul tuo sistema.

CCleaner Pro è tuo a soli 29,95€. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e contare su una garanzia di rimborso fino a 30 giorni dalla data di acquisto. Se le prestazioni del tuo PC non migliorano come ti aspetteresti, otterrai un rimborso completo. Provare, insomma, potrebbe non costarti nulla!

