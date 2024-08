C’è la data dell’airdrop di Hamster Kombat: ecco quando

Hamster Kombat ha informato i suoi oltre 52 milioni di abbonati e follower su Telegram che l’evento airdrop e token generation avrà luogo il 26 settembre, dopo mesi di attesa per la distribuzione. Il gioco web3 vanta oltre 50 milioni di utenti in oltre 190 paesi in tutto il mondo e ha destinato il 60% della fornitura di token $HMSTR ai giocatori.

La conferma della data dell’airdrop è arrivata dopo che il team aveva inizialmente pianificato di premiare gli utenti a luglio, ma ha fatto marcia indietro, citando le complessità on-chain relative all’erogazione dei token agli utenti reali.

L’approccio gamificato del progetto ha stimolato una partecipazione massiccia, anche se c’è la possibilità che alcuni dei suoi utenti siano bot. Non si sa ancora quanti partecipanti siano idonei per l’airdrop.

TON riuscirà a gestire il carico di airdrop di Hamster Kombat?

Con la data fissata per l’airdrop di Hamster Kombat, sorgono domande su come The Open Network ( TON ) potrebbe gestire la richiesta di token da parte di milioni di utenti.

TON ha interrotto la produzione di blocchi per ore circa due giorni dopo che Dogs, altro mini-gioco su Telegram, ha lanciato il suo token. DOGS ha anche interrotto Telegram Wallet e diverse operazioni di scambio di criptovalute.

Gli sviluppatori di TON hanno risolto il problema, ma l’evento suggerisce che potrebbe verificarsi un collo di bottiglia di rete simile.

Le mini-app su Telegram come Dogs e Hamster Kombat sono sostenute da predecessori di successo come Notcoin.

Il gioco clicker ha lanciato le crypto NOT per un valore di 1 miliardo di dollari a maggio, preparando il terreno per una serie di progetti di gioco basati su Telegram.

Il team di HMSTR punta a superare la distribuzione di Notcoin offrendo “il più grande airdrop di criptovalute della storia”.

La prevendita di PlayDoge termina oggi dopo una raccolta di 6,5 milioni di dollari, preparativi per un potenziale lancio da 10x

$DOGS e $HMSTR non sono le uniche meme coin che stanno facendo scalpore nel mercato in questo momento. PlayDoge, un gioco di criptovaluta e token meme play-to-earn basato sul popolarissimo meme doge, ha appena raccolto 6,5 milioni di dollari nella sua prevendita di criptovalute e si sta preparando per un lancio massiccio.

Il segreto del successo di PlayDoge è il suo gioco play[to-earn, che è modellato sul gameplay degli animali da compagnia introdotto da Tamagotchi negli anni ’90.

In PlayDoge, i giocatori ricevono un doge virtuale e guadagnano token $PLAY mentre se ne prendono cura. Possono anche portare il loro doge in avventure digitali ispirate ai videogiochi degli anni ’90 per guadagnare ancora più $PLAY.

Sebbene chiunque possa iscriversi a PlayDoge, solo i giocatori che già possiedono $PLAY si qualificheranno per i premi giocati per guadagnare. Ciò ha creato un’enorme quantità di domanda per $PLAY durante la prevendita ed è probabile che la domanda aumenterà una volta che il gioco sarà pronto per il lancio.

Per mettere in prospettiva il potenziale di PlayDoge, Tamagotchi ha venduto 82 milioni di unità al suo apice negli anni ’90. Con le app iOS e Android, la grafica aggiornata e i premi in gioco, PlayDoge potrebbe potenzialmente raggiungere centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Si prevede che il token venga prima listato sui principali DEX di Ethereum come Uniswap e SushiSwap, per poi passare agli exchange centralizzati per un successo ancora più grande.