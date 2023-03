Chiavetta USB 3.2 Gen1 Kingston da 256GB in sconto del 58% su Amazon

La chiavetta USB del marchio Kingston appartenente alla famiglia DataTraveler Exodia, dotata dello standard USB 3.2 Gen 1, è la pendrive ideale per chi viaggia spesso o per le persone che trascorrono gran parte del loro tempo durante la settimana fuori casa e hanno la necessità di portare con sé documenti, file e qualsiasi altro tipo di materiale importante. Oggi il modello da 256GB è in super sconto su Amazon, dove puoi acquistarlo a 17,99 euro anziché 42,99 euro, per effetto dello sconto del 58%. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se hai l’abbonamento a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Kingston DataTraveler Exodia da 256GB in sconto del 58% su Amazon

Velocità di scrittura fino a 900 MB al secondo e prestazioni al top grazie allo standard USB 3.2 Gen 1, 256GB di spazio di archiviazione disponibile, peso di appena 19 grammi e portabilità estrema. Sono questi i punti di forza della chiavetta USB di Kingston della serie DataTraveler Exodia, disponibile in molteplici colorazioni e dotata di un’ampia asola che ti consente di agganciarla a qualsiasi portachiavi.

Oltre a tutto questo, segnaliamo la presenza di un sottovalutato ma allo stesso tempo comodo cappuccio protettivo per assicurare lunga vita al connettore USB. E quando non lo usi, puoi fissare il cappuccio all’asola così da non perderlo.

Se hai bisogno di una chiavetta USB con una capacità di memoria generosa, affidabile nelle prestazioni e con un’alta portabilità, allora la DataTraveler Exodia di Kingston è la pendrive perfetta per le tue esigenze. Acquistala subito su Amazon per risparmiare qualcosa come 35 euro sul prezzo di listino, pagandola 17,99 euro anziché 42,99 euro, che è anche il prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.