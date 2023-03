Chiavetta USB C da 64GB a PREZZO REGALO su Amazon (7€)

La chiavetta USB C 2 in 1 da 64GB del marchio specializzato Rtinle è compatibile con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e USB Type C. Si adatta alla perfezione a PC, MacBook, tablet e smartphone delle principali marche del settore, tra cui, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Huawei, ecc. In queste ore è in offerta ad appena 6,99 euro, applicando il coupon omaggio di Amazon del valore di 3 euro. Sei abbonato a Prime? Allora per te le spese di spedizione sono gratuite.

Chiavetta USB C da 64GB 2 in 1 in offerta a meno di 7 euro su Amazon

La chiave USB 2 in 1 di Rtinle è costituita da due interfacce: la prima USB 3.0 e la seconda USB Type C. Oltre ad offrire un’esperienza d’uso qualitativamente superiore rispetto allo standard USB 2.0, è comunque retrocompatibile sia con USB 2.0 sia con USB 1.1. Per quanto concerne invece il formato predefinito, troviamo EXFAT, ossia il formato classico riconosciuto dai device mobili come smartphone e tablet. Ciò non toglie però che tu possa usare la chiavetta con l’impianto audio della tua automobile o con il tuo televisore, infatti sono disponibili anche i formati FAT32 e NTFS. Un altro punto di forza della chiavetta è l’utilizzo istantaneo, non hai cioè bisogno di installare alcun programma all’inizio: la colleghi alla porta USB del dispositivo desiderato ed è subito funzionante.

Se hai l’esigenza di acquistare una chiavetta USB C performante, con un supporto pressoché totale riguardo ai dispositivi fissi e mobili, a meno di 7 euro farai fatica a trovare qualcosa di meglio della chiavetta USB C di Rtinle. Approfittane subito per non lasciarti sfuggire l’offerta di Amazon e pagare la chiavetta da 64GB a un prezzo regalo.

