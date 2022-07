Chiavetta USB, piccola come una moneta ma 128GB da STRAPAZZO

Questa chiavetta USB avrà anche delle dimensioni minime, ma non scende a patti con niente e nessuno. Comodissima da avere a portata di mano, la utilizzi praticamente come vuoi e senza mai avere problemi.

128 GB di spazio e tecnologia 3,1 per dire addio ai tempi lunghi di caricamento. Con la promozione in corso su Amazon è un affare, ti colleghi ora e la porti a casa con appena 18,19€ grazie al ribasso.

Non te la perdere, sappi che le spedizioni sono finanche gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chiavetta USB: dimensioni minime ma tanta potenza

Una chiavetta USB del genere è comoda per un utilizzo prolungato. Se infatti sei il tipo che non la scollega mai, non potete che andare a nozze. Sul laptop o, ad esempio, in auto è una svolta.

Con la catenella ci metti un secondo ad agganciarla alle chiavi o a un borsellino per non perderla mai d’occhio. I questo modo quando ti serve sai già dove si trova.

Come ti dicevo, ti mette a disposizione 128 GB di spazio che puoi utilizzare sia per il trasferimento di files che l’archiviazione. Con tecnologia 3.1 puoi stare sicuro che ci metti secondi, letteralmente, per completare le operazioni. Il suo lato vantaggioso è proprio questo.

Ovviamente è compatibile con qualsiasi sistema operativo e la puoi utilizzare con foto, video, film, musica, documenti e tutto il resto.

Non aspettare un secondo in più e portati a casa questa chiavetta USB SanDisk a soli 18,19€ grazie alla promozione su Amazon. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.