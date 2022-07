Chiavetta USB 64GB: REGALATA a 7€ con spedizioni

Se ti serve una chiavetta USB piccola, facile da portare dietro (magari agganciata al mazzo di chiavi di casa), ma funzionale e veloce, allora ecco l’offerta che cercavi. Su Amazon la puoi trovare proprio ora a un prezzo super conveniente, e puoi ordinarla a soli 7€ cliccando su questo link . Le spedizioni ovviamente sono gratuite per gli iscritti a Prime (Clicca qui per iscriverti, gratis i primi 30 giorni e cancelli quando vuoi!).

Piccola USB, Grandi Prestazioni

Questa chiavetta è incredibilmente compatta, e fa pure da stiloso portachiavi, grazie al comodo laccetto metallico incorporato, così è pronta ogni volta che ti serve. Ma non farti ingannare dalle dimensioni: è molto performante, e ha una capienza di 64GB. Ma l’aspetto più interessante è che resiste agli urti e all’acqua.

Questa pennetta USB è caratterizzata da un design snello e piacevole, e soprattutto molto robusto grazie al corpo completamente in metallo; la connessione è di tipo USB 2.0.

Compatibile con qualunque sistema operativo, incluso Windows, Linux e Mac OS, non richiede driver e a questo prezzo è un regalo. Acquistala subito a soli 7€ e spicci cliccando su questo link per riceverla in tempi brevissimi grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.