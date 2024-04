Chromebook Acer in promo DA SOGNO: compralo ora, è il prezzo PIÙ BASSO

Amazon ha deciso di liquidare tutto, mettendo a disposizione dei suoi clienti l’ennesimo minimo storico che sta già andando a ruba. Se hai bisogno di un PC per lo svago, per lavoro o per istruzione, allora questo Chromebook Acer deve essere tuo oggi stesso. Lo puoi ricevere a casa al prezzo più basso di sempre, ossia 199,00 euro sfruttando lo sconto del 13%. Con sistema operativo ChromeOS e la colorazione Argento, sarai sicuro di avere tra le mani il device dal rapporto qualità-prezzo più invidiabile. Cogli al volo l’occasione e completa l’acquisto, è l’affare perfetto.

Chromebook Acer 314: il futuro è già qui con ChromeOS

Sin dal momento del suo lancio sul mercato, questo Chromebook Acer ha saputo stupire una buona fetta di utenza per via della sua facilità d’uso e delle sue potenzialità espresse tramite una scheda tecnica di livello. Che si presenta con un consumo energetico ridotto al minimo e alla velocità del software assoluta. Tutto garantito dal processore Intel di ultima generazione, che rende il Chromebook in questione una vera e propria chicca anche per progetti grafici complessi od operazioni complicate.

Il sistema operativo è ChromeOS, sviluppato da Google per poter fornire un’efficacia e sicurezza senza precedenti. Gli aggiornamenti avvengono in automatico, così da essere sicuro di avere sempre un software ottimizzato e con più funzionalità per la sicurezza. Per la usa configurazione, ti basta accedere con Gmail e il gioco è fatto. Potrai sfruttare le potenzialità di Big G anche per scaricare le migliaia di app disponibili sul Play Store, così che non ti farai mai mancare nulla né per lo studio e il lavoro né tantomeno per lo svago. Dal peso di 1,5 kg, è perfetto per essere portato con sé ovunque si voglia.

Non perdere tempo e acquistalo subito, è il PC portatile che saprà venire incontro a tutte le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.