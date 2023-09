Chromebook Lenovo IdeaPad: ecco l'offerta BOMBA di Amazon

Al giorno d’oggi abbiamo più che mai necessità di avere un notebook portatile a portata di mano, soprattutto quando siamo in mobilità, per esigenze di lavoro o di studio universitario, che sia possibilmente leggero e comodo da trasportare anche per lunghi tratti. Proprio sulla base di questo Amazon ha ben pensato di proporti il Chromebook Lenovo IdeaPad in offerta all’incredibile prezzo di soli 299 euro, con un ottimo sconto del 40% rispetto al prezzo originale di partenza proposto dalla stessa Lenovo.

Lenovo IdeaPad: tutto a portata di mano

Partiamo prima di tutto dallo splendido display Full HD da 15.6 pollici di diagonale, che ti permette di godere di ogni dettaglio: puoi vederci tranquillamente e senza problemi tutte le tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video.

Arriviamo al vero e proprio cuore pulsante di questo Chromebook, rappresentato dal processore Intel Celeron N4500, grazie al quale potrai far girare qualsiasi software, anche quelli più pesanti e impegnativi, senza avere alcun tipo di problema. A questo si vanno ad associare poi la scheda video integrata Intel e una RAM da 4 GB, per gestire al meglio tutti i processi che avvi.

Molto apprezzati anche i 64 GB di memoria libera, utilissimi per catalogare tutte le tue foto, video e i file di archiviazione che preferisci. Puoi utilizzare questo notebook praticamente ovunque, anche all’aperto, dati i 200 nit di luminosità che ti permettono di vedere anche in condizioni di luce estrema, soprattutto d’estate. Grazie all’acquisto di questo Chromebook, poi, hai diritto ad un anno di Google One, che ti garantisce ben 100 GB di archiviazione su cloud, in modo che potrai inserirci tutti i tuoi file, cui potrai accedere da qualsiasi posto in cui ti troverai.

In definitiva, a meno di 300 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook di tutto rispetto che potrai utilizzare in ogni ambito, sia in contesto lavorativo che per puro piacere personale e d’intrattenimento: ecco uno dei tantissimo motivi per cui ti consigliamo di acquistare questo notebook Lenovo IdeaPad in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.