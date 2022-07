CHUWI HiPad Air, il tablet che fa il baffo alle grande marche (139€)

Il Prime Day è iniziato soltanto da pochissime ore, ma che devo dirti: ci sono offerte fenomenale. Se ad esempio stavi pesando di acquistare un tablet, questo CHUWI HiPad Air non può che essere una scelta saggia. Con un ribasso bello importante, il prezzo finale è da sogno.

Se ti colleghi al volo su Amazon approfitti del 33% e te lo porti a casa con appena 139€ che fatti dire, per quello che ti mette sotto mano sono veramente fantastici. Se vuoi paghi anche con finanziamento a Tasso Zero e vai alla grande.

Le spedizioni Prime sono attive per consegne veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

CHUWI HiPad Air: tutto quello che devi sapere su questo tablet

Display ultra ampio con ottima risoluzione e design slim e leggero per averlo sempre con te. CHUWI HiPad Air è un tablet completo di tutto che nonostante il prezzo accessibile ha delle caratteristiche di spicco.

Forse non lo avresti mai preso in considerazione perché non è un marchio classico, non uno di quelli che vedi in negozio o in televisione ma fattelo dire: a molti altri modelli conosciuti fa il baffo. Con il suo processore recente e la memoria da 128 GB espandibili già sei un passo avanti.

6 GB di RAM per fare ciò che ami: app, social, gaming mobile e streaming. In più non mancano all’appello le fotocamere che sono frontali e posteriori per non privarti praticamente di un dettaglio.

Sicurezza avanzata con la presenza del face ID e batteria che ti porta fino a sera anche quando sei fuori casa.

Cos’altro dirti? Non gli manca niente al CHUWI HiPad Air. Fallo diventare immediatamente tuo approfittando del ribasso del Prime Day 2022. La promozione non durerà per sempre quindi accaparratelo a soli 139€ con un click, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

