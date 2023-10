OFFERTA A TEMPO: Tablet Android ultrapotente a soli 151 euro!

Non hai tempo di leggere perché hai paura che questa straordinaria offerta a tempo scada subito? Eccoti accontentato! CHUWI Tablet HiPad Max, di 10.36 pollici, sistema operativo Android 12, processore Snapdragon 680 2.4 GHz, 8 GB RAM, 128 GB ROM di memoria, monitor 2000 x 1200 FHD IPS, connessione 4G LTE WiFi, Dual SIM, fotocamera 5 MP+8 MP, BT5.0, batteria da 7000 mAh, colore Widevine L1 lo paghi solo 151,99 euro! Dunque, una cifra irrisoria a fronte del quadro hardware-software che otterrai comodamente a casa e subito senza spese di spedizione!

CHUWI Tablet HiPad Max: caratteristiche

Partiamo dal potente processore Snapdragon 680 a 8 core che abbinato al sistema operativo Android 12 e alla scheda gra Adreno 610 GPU fa sì che questo spiazzante tablet CHUWI Tablet HiPad Max offra alte prestazioni. La combo 8 GB LPDDR4 RAM + 128 GB ROM ti offrono una straordinaria fluidità. UFS2.1 è invece la doppia velocità di trasmissione di eMMC 5.1. Con uno slot per scheda TF è possibile aggiungere più di 512 GB di spazio di archiviazione. Quindi archivierai senza preoccupazioni foto, musica, video e app! Ottimo poi il suono, con 4 altoparlanti integrati!

Lo schermo da 10 pollici è basato sulla tecnologia FHD IPS con una risoluzione di 2000 x 1200 e un rapporto dello schermo fino all’84%. Con la fotocamera frontale da 5 MP e la fotocamera posteriore AF da 8 MP, è possibile catturare facilmente i momenti sia che si tratti di scattare foto che di video. Bene anche la batteria da 7000 mAh ad alta capacità, con cui è possibile utilizzarlo per 7-10 ore continue. Supporta le piattaforme di uso comune come Netflix, Prime Video e YouTube per la visualizzazione. Monta la Dual SIM, mentre per quanto concerne la connettività parliamo di un Wi-Fi dual-band ad alta velocità 2.4G/5G e trasmissione wireless Bluetooth 5.0, che garantisce stabilità e associazione con altoparlanti, schermi o altro molto veloce.

Insomma, un tablet incredibile che grazie a questa Offerta a tempo paghi solo 151,99 euro. Ma hai ancora pochi minuti a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.