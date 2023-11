Cinema a casa tua con TV LG OLED in offerta

Al giorno d’oggi andare al cinema è diventato quasi un optional, grazie alle smart TV che da una decina d’anni a questa parte riescono a garantire una fedeltà audiovisiva che nulla ha da invidiare alle sale cinematografiche. Ecco dunque che alla luce di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti la TV LG OLED evo (serie C3 2023) in offerta al sensazionale prezzo di soli 948 euro, con un ottimo sconto del 41% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso LG.

TV LG OLED: fedeltà mai vista prima

In questo caso parliamo di un display eccellente con diagonale da ben 42 pollici, che sarà più che sufficiente per il tuo salotto di casa. Una particolarità unica di questa smart TV in particolare consiste nei pixel autoilluminanti, che riescono a conferire immagini ancor più vivide e dettagliate di prima, con contrasto eccezionale.

Il vero e proprio cuore pulsante della TV secondo OLED è rappresentato senz’ombra di dubbio dal suo processore a9 di 6° generazione con AI, che grazie alla mappatura dei toni dinamica riesce a garantire una fluidità mai vista prima. L’intelligenza artificiale poi torna davvero utilissima nel caso di contenuti a bassa definizione, donandogli una nuova vita.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro, grazie alla totale compatibilità con la tecnologia Dolby Atmos, che ti restituisce un suono davvero coinvolgente e profondo, con cui riuscirai ad entrare nel bel mezzo dell’azione, sia che si tratti di un film o un evento sportivo.

Grazie alle porte HDMI, poi, hai la possibilità di collegare senza problemi anche le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo della loro definizione.

In definitiva, a poco meno di 950 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori TV OLED attualmente in commercio, con cui potrai guardare film e serie TV, oltre a dedicarti agli ultimi videogiochi del momento al massimo della risoluzione possibile: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV LG OLED evo (serie C3 2023) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

