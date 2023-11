Cinema in casa con PROIETTORE 4K in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere a nostra disposizione un angolo cinema all’interno dell’ambiente domestico. Non sempre però le smart TV riescono ad assolvere a questo compito, soprattutto a causa del basso polliciaggio nella stragrande maggioranza dei casi, che non assicura un’ottima visione soprattutto da elevate distanze. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il proiettore 4K Ultimea in offerta al sensazionale prezzo di soli 186 euro, con un ottimo 38% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Ultimea.

Proiettore 4K: perfetto per il tuo salotto

Tra i punti di forza alla base di questo proiettore troviamo sicuramente la luminosità che arriva a livelli altissimi, toccando i 700 ANSI: questo ti permetterà di utilizzarlo anche in condizioni di luce sfavorevole, al meglio delle sue possibilità. Il proiettore è infatti caratterizzato da una luminosità distribuita in modo uniforme, che gli permette di restituire una visibilità chiara e nitida anche alla presenza di luce ambientale. In questo caso parliamo di una risoluzione 4K, che ti permette di scorgere anche i più piccoli dettagli nelle tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e tante altre ancora.

Oltre a questo trovi anche il supporto ad HDR10, che ti permette di avere dei colori vididi e intensi come mai visti prima d’ora su un proiettore del genere. La connettività è senz’ombra di dubbio la parola chiave alla base di questo proiettore: grazie alla connessione Wi-Fi e Bluetooth hai infatti la possibilità di collegare qualsiasi dispositivo smart, che sia il tuo smartphone, il tablet o perfino il notebook portatile senza alcun problema.

In questo caso avrai bisogno di poche e semplici cose: sarà infatti sufficiente una parete bianca per avere uno schermo che può raggiungere un massimo di ben 150 pollici, così da fare un figurone nelle serate cinema con i tuoi amici e famigliari.

In definitiva a poco più di 180 euro hai la possibilità di portarti a casa un proiettore davvero eccezionale, con cui potrai guardare film e serie TV riuscendoti ad immergerti appieno: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo proiettore 4K Ultimea in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

