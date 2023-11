Cinema in casa con TV 4K HISENSE in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi con l’incredibile offerta che abbiamo per le smart TV, andare al cinema è praticamente diventato un optional. Questi dispositivi ci permettono infatti di avere una fedeltà audiovisiva davvero eccezionale anche all’interno del nostro salotto, senza nemmeno doverci scomodare. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la TV 4K Hisense in offerta all’incredibile prezzo di soli 549 euro, con un ottimo sconto del 21% rispetto all’originario prezzo di listino.

TV 4K Hisense: il meglio per il tuo salotto

Partiamo prima di tutto dallo schermo con diagonale da ben 55 pollici e risoluzione 4K: grazie a questo riuscirai a goderti al massimo delle tue possibilità ogni tipo di film o serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e tante altre ancora.

Grazie alla tecnologia HDR, poi, i colori e i contrasti per ogni sorgente video che la supporta sono davvero più vividi che mai. Sono presenti due porte HDMI, con cui potrai collegare senza alcun tipo di problema le console di ultima generazione, come ad esempio PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo dei dettagli dei videogiochi appena usciti.

È perfino presente una vera e propria modalità apposita per i gamer, Game Mode Plus, che permette di ridurre al minimo l’input lag: questo è una funzionalità davvero interessante soprattutto se giochi agli sparatutto multiplayer online, come nel caso di Call of Duty, in cui avere buoni tempi di risposta è davvero fondamentale per portare a casa la partita.

Il vero cuore pulsante è rappresentato dal processore intelligente Hi-View Engine, che permette addirittura di portare in alta definizione i tuoi vecchi contenuti, donandogli una nuova giovinezza audiovisiva.

Nulla da dire anche per quanto riguarda il comparto sonoro, grazie al pieno supporto alla tecnologia Dolby Atmos, che sarà in grado di restituirti una vera e propria esperienza cinematografica, con un suono coinvolgente e profondo.

In definitiva a nemmeno 550 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori TV 4K per rapporto qualità / prezzo e dallo schermo sbalorditivo, che potrai usare sia per vedere i tuoi film che per giocare con le tue console di nuova generazione: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV 4K Hisense in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.